رياضة | صلاح يحقق رقما مميزا في قائمة عالمية

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 04:19 مساءً - انت الان تقراء خبر صلاح يحقق رقما مميزا في قائمة عالمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جاء النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي في المركز الرابع ضمن قائمة نجوم الكرة الأعلى أجرا في العالم وفقا لمجلة "فوريس" الأمريكية.

وحصد "الفرعون" صلاح خلال الفترة من يناير 2019 حتى يناير 2020، مبلغا قدره 35.1 مليون دولار، وذلك وفقا للمجلة الأمريكية الشهيرة، متقدما على النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي، مهاجم فريق باريس سان جيرمان، الذي حصل على 33.8 مليون دولار.

وتصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، القائمة بقيمة 105 ملايين دولار، وتلاه في المركز الثاني غريمه التقليدي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، الذي جنى 104 ملايين دولار.

وحل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، في المركز الثالث، بقيمة 95.5 مليون دولار.

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