رياضة | الأهلي يضع شرطا لرحيل نجمه

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 04:19 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يضع شرطا لرحيل نجمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى عدد من الأندية الخليجية في الاستفادة من إمكانيات حسين الشحات نجم الأهلي ، والتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وتأتي تلك الرغبة من الأندية متوافقة مع حسين الشحات الذي يود خوض التجربة خاصة أنه لم يقدم المنتظر منه بعد التعاقد معه قادما من صفوف العين الإماراتي.

ويبدو أن الأهلي لن يوافق على رحيل نجمه حسين الشحات ، لكن في حال توفر البديل وتم دفع مبلغ مالي كبير فمن المرجح التفريط في اللاعب.