رياضة | سيتين يكشف عن الضرر الذي سيلحق ببرشلونة عند استئناف الليجا

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 04:19 مساءً - انت الان تقراء خبر سيتين يكشف عن الضرر الذي سيلحق ببرشلونة عند استئناف الليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة رسالة تحذيرية بشأن عدد التبديلات التي تم السماح بها في مباريات كرة القدم من 3 تبديلات إلى خمسة قبل استئناف بطولة الدوري الإسباني.

أجاز الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ومجلس "إيفاب" المعني بقوانين اللعبة، للمسابقات التي تعاود نشاطها بعد فترة التوقف بسبب فيروس كورونا المستجد، السماح للفرق برفع عدد التبديلات خلال المباراة، سعياً لتفادي إصابة اللاعبين بدنياً، بعد توقفهم عن اللعب لفترة طويلة.

وقال سيتين في حوار عبر الاتصال المرئي مع مدربين متدربين: "التبديلات الخمسة ستضر بنا، لأننا نصنع فارقاً كبيراً في الدقائق الأخيرة، الآن سيكون في تشكيلة خصومنا عدد أكبر من اللاعبين المرتاحين بدنياً".

وستنطلق منافسات "الليغا" بمباراة إشبيلية وريال بيتيس 11 يونيو ، على أن تقام في نهاية الأسبوع مباريات الجولة 28 من أصل 38.

Advertisements

وتأمل رابطة الدوري في إنهاء الموسم في نهاية أسبوع 18-19 يوليو ، ما سيؤدي إلى تكثيف ضغط المباريات على الفرق العشرين.

وبحسب التقارير، ستقام مباريات بشكل يومي بين موعد الاستئناف وحتى نهاية موسم 2019-2020، على ان يلعب كل فريق بمعدل مباراة كل ثلاثة أو أربعة أيام.

ورأى سيتين إن هذا الضغط سيزيد من مخاوف تعرض اللاعبين للإصابات.

وأوضح: "هذا عدد كبير من المباريات خلال فترة قصيرة، الحرارة المرتفعة ستؤثر على الأداء والإصابات، نأمل في أن يتسبب الأمر بضرر أقل مما نخشاه".

وتابع: "يمكن ان تسجل العديد من الإصابات كما يحصل في ألمانيا، لأننا أمضينا نحو شهرين جالسين على الكنبة من دون اللعب.، الحرارة، وخوض مباريات كل ثلاثة أو أربعة أيام يمكن ان يؤثر على اللاعبين".