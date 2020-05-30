رياضة | ميلان يقترب من الإعلان عن صفقة مفاجئة

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 04:19 مساءً - انت الان تقراء خبر ميلان يقترب من الإعلان عن صفقة مفاجئة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات نادي ميلان الإيطالي على وشك الإعلان عن صفقة مفاجئة، تنضم للفريق بحلول سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقاً لما ورد عن صحيفة "ذا صن" البريطانية اليوم، فإن ميلان قاب قوسين أو أدنى من ضم الجناح الأيرلندي "جيف هيندريك" لاعب نادي بيرنلي الإنجليزي في صفقة انتقال حر.

وينتهى عقد هيندريك مع نادي بيرنلي في نهاية الموسم الجاري، ولم تقم إدارة نادي بيرنلي حتى الآن بالتفاوض معه حول توقيع عقد جديد.

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وأكدت الصحيفة، أن مسؤولي ميلان في طريقهم للإتفاق مع اللاعب حول الذهاب لملعب سان سيرو، والإنضمام للميلان خلال الصيف المقبل.

ودفعت الأزمة المالية التي يعيشها ميلان للبحث عن الصفقات المجانية خلال الصيف، حيث يرتبط النادي بعدة لاعبين تنتهي عقودهم في الصيف، على غرار "ديريس ميرتنز" لاعب نابولي و"دافيد سيلفا" نجم مانشستر سيتي.

وسيصبح هيندريك رابع لاعب بريطاني ينشط في الدوري الإيطالي، بعد الويلزي "آرون رامسي" لاعب يوفنتوس، والإنجليزي "آشلي يونج" لاعب إنتر ميلان، ومواطنه "كريس سمولينج" قلب دفاع روما.

يذكر أن اللاعب انضم لبيرنلي في صيف عام 2016 من نادي ديربي كاونتي مقابل 10.5 مليون جنيه إسترليني، وخاض مع الفريق 107 مباراة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، و54 مباراة دولية مع منتخب أيرلندا.