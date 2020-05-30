رياضة | فايلر يصر على ضم الصفقة التي ستقلب الموازين داخل الأهلي

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 04:19 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يصر على ضم الصفقة التي ستقلب الموازين داخل الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى مسئولو النادي الأهلي لتلبية مطالب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء والذي يحلم بالوصول إلى هدفه بالتعاقد مع لاعب الفريق السابق.

ويمني فايلر النفس بالتعاقد مع أحمد حجازي المحترف في صفوف وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، وأبلغ إدارة الأهلي أن هذه الصفقة ستكون الأهم بالنسبة له في الفترة المقبلة.

ويأمل فايلر في التعاقد مع حجازي كونه سيسهل له الكثير من الأمور داخل الملعب باعتباره يجيد الألعاب الهوائية ، وضربات الرأس وبناء اللعب من الخلف وهي أحد الأدوات التي يفتقدها الفريق في الفترة الأخيرة.

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ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" كل ما قدمه أحمد حجازي مع الأهلي قبل احترافه بالدوري الإنجليزي:-

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انضم أحمد حجازي للنادي الأهلي في صيف عام 2015 قادمًا من فيورنتينا الإيطالي، ولعب ضمن صفوف القلعة الحمراء لمدة عامين، قبل إعارته لنادي وست بروميتش ألبيون عام 2017، وبعد المستويات الرائعة التي قدمها مدافع الفراعنة، قرر مسئولي النادي الإنجليزي شرائه بشكل نهائي.

خاض "حجازي" مع النادي الأهلي 56 مباراة في مختلف البطولات، بإجمالي دقائق لعب فعلية بلغت 4934 دقيقة، وسجل هدفين، وصنع هدف وحيد، وحصل على 7 بطاقات صفراء.

شارك نجم منتخب مصر في 40 مباراة بالدوري الممتاز، بإجمالي دقائق لعب فعلية 3488 دقيقة، وصنع هدف وحيد، وحصل على 7 بطاقات صفراء، بينما شارك في مباراتين بكأس السوبر المصري بواقع 210 دقيقة لعب، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.

وخاض "حجازي" 14 مباراة في دوري أبطال إفريقيا، بإجمالي دقائق لعب فعلية 1236 دقيقة لعب، وسجل هدفين، ولم يصنع أهداف أخري.

توج أحمد حجازي خلال مشواره مع الأهلي بلقب بطولة الدوري المصري الممتاز (مرتين)، وكأس مصر (مرة وحيدة)، وكأس السوبر المصري (مرة وحيدة).