رياضة | مؤشر جديد على اقتراب تيمو فيرنر من ليفربول

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 04:19 مساءً - انت الان تقراء خبر مؤشر جديد على اقتراب تيمو فيرنر من ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية اليوم السبت، عن وجود مؤشر جديد نحو اقتراب المهاجم الدولي الألماني "تيمو فيرنر" لاعب نادي "لايبزج" الألماني من نادي ليفربول الإنجليزي، خلال سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعى ليفربول لتدعيم خط هجومه خلال الموسم القادم، بضم المهاجم المتألق صاحب الـ24 عاماً خلال الصيف القادم.

ووفقاً لما ورد عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم، فإن فيرنر قرر الرحيل عن نادي لايبزج بنهاية الموسم الجاري.

وأكدت الصحيفة، أن فيرنر أخبر الإدارة برغبته في خوض تجربة جديدة خلال الموسم المقبل، مكتفياً بالفترة التي قضاها بين جنبات النادي.

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وأضافت الصحيفة، أن كبار أندية أوروبا مهتمة بخدمات فيرنر خلال الفترة المقبلة، على رأسها ليفربول وتشيلسي الإنجليزيين، وأتليتيكو مدريد الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي.

وكانت تقارير صحفية، قد أشارت لرغبة فيرنر في الإنضمام لنادي ليفربول خلا الفترة المقبلة، في ظل إعجابه بمواطنه "يورجن كلوب" مدرب الفريق.

كما يحاول الألماني "أنطونيو روديجير" مدافع تشيلسي في إقناع مواطنه بالنإنضمام للبلوز خلال الصيف القادم.

ويمتلك فيرنر شرطاً جزائياً في عقده يبلغ 60 مليون يورو، ساري المفعول حتى منتصف يوليو المقبل.