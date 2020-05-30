رياضة | الزمالك يكشف حقيقة العرض السعودي لضم نجمه

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 04:19 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يكشف حقيقة العرض السعودي لضم نجمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نادي الزمالك حقيقة وجود عروض رسمية من أندية خليجية وتحديدا سعودية من أجل ضم نجم الفريق، التونسي فرجاني ساسي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ووفقا لتقارير صحفية فإن نادي الزمالك لم تصله أية عروض من أجل ضم ساسي، بالإضافة إلى رغبة النادي في الحفاظ على النجم التونسي كونه واحد من الأعمدة الأساسية بالقلعة البيضاء تحت قيادة المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون.

ويقدم فرجاني ساسي مستويات مميزة رفقة الفارس الأبيض حيث قادهم للتتويج بالكونفيدرالية الإفريقية والسوبر الإفريقي والسوبر المصري.

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وفي سياق متصل، يأمل مسئولو نادي الزمالك في الاحتفاظ بنجمه التونسي فرجاني ساسي في الفترة المقبلة، في ظل وجود عروض مغرية من أندية عديدة ترغب في ضمه بالصيف.

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ويستعد نادي الزمالك لتجديد عقد نجمه التونسي في الفترة الحالية لتأمينه من المتربصين به من الأندية سواء في المملكة العربية السعودية أو التونسية أو حتى الأندية الخليجية.

ويعلم المدير الفني للزمالك باتريس كارتيرون قيمة فرجاني ساسي والاعتماد عليه بشكل مستمر في خط الوسط.

وكان موقع تونس الرقمي ذكر أن الاتحاد السعودي قدم عرضًا للزمالك من أجل التعاقد مع ساسي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد الموقع التونسي أن الاتحاد السعودي يسعى لضم فرجاني في محاولة لإعادة مجد العميد مرة أخرى خاصة وأن النجم التونسي له تجربة سابقة مع النصر السعودي ويعتبر من أبرز محاور الإرتكاز في الوقت الحالي في أفريقيا والوطن العربي.

وأوضح الموقع التونسي أن أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم في الزمالك سيقوم بعقد جلسة مع النجم التونسي فور عودته إلى مصر لحسم تجديد عقده ومعرفة طلباته المادية وذلك في ظل رغبة القلعة البيضاء في استمرار ساسي بين صفوفها لما يمثله من ركيزة أساسية في تشكيل الفريق.