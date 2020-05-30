مايك تايسون يمزق قميصه ويدخل في مشاجرة.. فيديو

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
دخل الملاكم الأمريكي الشهير مايك تايسون، في مشاجرة جماعية كبيرة خلال حضوره بطولة للمصارعة العالمية الترفيهية “All Elite Wrestling’s Dynamite” للمحترفين.
تايسون دخل الحلبة برفقة بطل اتحاد “UFC” للفنون القتالية المختلطة “MMA” السابق، فيتور بلفورد، وهنري سيهودو، ورشاد إيفانز، وبعد حوار ساخن مع الأمريكي كريس جيريكو نجم المصارعة العالمية الترفيهية WWE، مزق تايسون قميصه، وقام بدفع المصارع الكندي الأصل، لينشب شجار جماعي ضخم.
تايسون البالغ من العمر 53 عاما، كان قد أعلن أنه قد يعود إلى حلبات الملاكمة لخوض نزالات استعراضية من ثلاث أو أربع جولات لأغراض خيرية، وذلك بعد أن وضع حدا لمسيرته الاحترافية في عام 2005، التي حقق خلالها 50 انتصارا، مقابل ست هزائم.
الملاكم الأمريكي الشهير أصبح أصغر بطل للوزن الثقيل على مر العصور في رياضة “الفن النبيل” بعد فوزه على تريفور بربيك عام 1986 وعمره 20 عاما، وأول ملاكم للوزن الثقيل يحمل ألقاب رابطة الملاكمة العالمية، ومجلس الملاكمة العالمي، والاتحاد الدولي للملاكمة.
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