تأجيل دخول الراحل كوبي براينت إلى قاعة المشاهير

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
من المقرر أن يتم تأجيل دخول مجسم الراحل كوبي براينت أسطورة نادي لوس أنجليس ليكرز، إلى قاعة مشاهير الدوري الأمريكي لمحترفي كرة السلة إلى العام المقبل بسبب تبعات فيروس كورونا المستجد.
كوبي براينت وابنته وسبعة أشخاص آخرين كانوا قد لقوا مصرعهم في حادث تحطم مروحية شرق لوس أنجلوس في الـ 26 من يناير الماضي.
الحادثة تسببت في فجع عالم الرياضة وخصوصا دوري كرة السلة الأمريكي، الذي توقفت منافساته في 11 مارس بسبب تفشي فيروس كورونا.
ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية “أ ف ب” فقد كان مقررا اعتماد كوبي براينت الراحل عن 41 عاما في قاعة المشاهير “هول أوف فايم” في الـ 29 من أغسطس المقبل في مقر نايسميث لكرة السلة في ماساشوسيتس.
وكان براينت الذي شكل ثنائيا ضاربا مع العملاق شاكيل أونيل من أبرز نجوم دوري NBA، فأحرز اللقب خمس مرات مع ليكرز، واختير أفضل لاعب في الدور النهائي ثلاث مرات، وشارك 18 مرة في مباراة “كل النجوم”.
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