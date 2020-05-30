شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو بايرن ميونخ يوافقون على تخفيض رواتبهم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وافق لاعبو بايرن ميونخ الألماني على تخفيض رواتبهم، وذلك في ظل استمرار أزمة وباء فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».
وقال هربرت هاينر، رئيس النادي الألماني، إن لاعبي الفريق سيواصلون التنازل عن نسبة من رواتبهم حتى نهاية الموسم الجاري.
وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة «بيلد» الألمانية: «من دواعي سروري أن يبدي الفريق تفهماً تاماً للوضع ويواصل التنازل عن جزء من الرواتب حتى نهاية الموسم».
واقترب بايرن ميونخ من حسم لقب الدوري الألماني للموسم الثامن على التوالي، حيث يتربع على الصدارة بفارق 7 نقاط أمام أقرب منافسيه بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني، وذلك قبل 6 مراحل من النهاية.
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