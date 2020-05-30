سان جيرمان يستهدف ثنائي نابولي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 مايو 2020

كشف تقارير صحف إيطالية، ان باريس ​سان جيرمان​ يسعى لحسم صفقتين من ​نابولي​ خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



ويواصل ليوناردو المدير الرياضي للبي اس جي نشاطه في إيطاليا، حيث يعمل على الكثير من الملفات ابرزهم سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، لوكاس باكويتا، إسماعيل بن ناصر ولورينزو بيليغريني.

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ومع اقتراب اعلان النادي الباريسي التعاقد مع ماورو ايكاردي من انتر ميلانو، فان ليوناردو يتطلع لحسم صفقتين من نابولي.

ووفقاً لصحيفة ‘‘لاغازيتا ديللو سبورت‘‘ الإيطالية، فإن ليوناردو يسعى للتفاوض مع نابولي من أجل ضم الثنائي كاليدو ​كوليبالي​ والبرازيلي آلان.

يذكر أن كوليبالي مطلوب ايضاً في الدوري الإنكليزي الممتاز في مانشستر يونايتد وآرسنال ونيوكاسل وليفربول.