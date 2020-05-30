- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سان جيرمان يستهدف ثنائي نابولي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 مايو 2020
كشف تقارير صحف إيطالية، ان باريس سان جيرمان يسعى لحسم صفقتين من نابولي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ويواصل ليوناردو المدير الرياضي للبي اس جي نشاطه في إيطاليا، حيث يعمل على الكثير من الملفات ابرزهم سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، لوكاس باكويتا، إسماعيل بن ناصر ولورينزو بيليغريني.
ومع اقتراب اعلان النادي الباريسي التعاقد مع ماورو ايكاردي من انتر ميلانو، فان ليوناردو يتطلع لحسم صفقتين من نابولي.
ووفقاً لصحيفة ‘‘لاغازيتا ديللو سبورت‘‘ الإيطالية، فإن ليوناردو يسعى للتفاوض مع نابولي من أجل ضم الثنائي كاليدو كوليبالي والبرازيلي آلان.
يذكر أن كوليبالي مطلوب ايضاً في الدوري الإنكليزي الممتاز في مانشستر يونايتد وآرسنال ونيوكاسل وليفربول.
كانت هذه تفاصيل خبر سان جيرمان يستهدف ثنائي نابولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.