شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر زولا: نجوم تشيلسي عانوا من الضجر تحت قيادة ساري والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 مايو 2020 اشار مساعد المدير الفني السابق لنادي ​تشيلسي​ ​ماوريسيو ساري​، ​جيان فرانكو زولا​ الى ان نجوم البلوز عانوا مع الفريق الازرق خلال الفترة التي قادها المدرب الايطالي ماوريسيو ساري مع اللاعبين، معتبراً ان طريقة تدريب ساري تؤثر سلباً على النجوم ومنهم اللاعب البلجيكي ​ايدين هازارد​.

واضاف زولا ان لاعبي الفريق عانوا من الضجر تحت قيادة ساري الذي استلم قيادة الجهاز الفني للبلوز في العام 2018، وعلى الرغم من ان زولا اثنى على الثنائي هازارد وويليان الا انه اعترف بان الملل الذي عانى منه اللاعبون بسبب الخطط الفنية لساري هو ما اثر سلباً عليهم.

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