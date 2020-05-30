معركة ليون ضد الغاء الدوري الفرنسي تتواصل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 مايو 2020

أعلن نادي ليون الفرنسي عن تقدمه بطلب إلى الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، بشأن استكمال موسم 2019/2020، بعدما الغائه من قبل الحكومة الفرنسية وتتويج باريس سان جيرمان باللقب.



ويحتل ليون المركز السابع في الترتيب، ما يعني عدم مشاركته في بطولة دوري الابطال والدوري الاوروبي الموسم المقبل.

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وأصدر النادي بيانًا رسميًا، يؤكد من خلاله التقدم بطلب إلى ​الدوري الفرنسي​، لإعادة النظر في قرار إلغاء موسم 2019/2020.

وأكد رئيس النادي جان ميشيل أولاس، أن الحكومة تقول بأن القرار يعود إلى الاتحاد الفرنسي، في حين ان الاخير يقول أن الحكومة الفرنسية كانت صاحبة القرار، ما يعني أن هناك تضاربا كبيرا في التوضيحات.

واضاف النادي في بيانه أنه سيعمل جاهداً لتحقيق هدفه في استكمال موسم 2019/2020.