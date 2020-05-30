شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصور تكشف عن الوشم الجديد الخاص بسانشو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 مايو 2020 كشف تجم نادي ​بوروسيا دورتموند​ الانكليزي ​جايدن سانشو​ عن الوشم الجديد الخاص به والذي وضعه على زنده، ويظهر في الوشم اعضاء من عائلة سيمبسون في اكثر من موقف. في وقت سيسعى الفريق الالماني الى العودة من الخسارة التي تعرض لها امام متصدر الدوري بايرن ميونيخ في الجولة الماضية بهدف دون رد.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصور تكشف عن الوشم الجديد الخاص بسانشو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.