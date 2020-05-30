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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصور تكشف عن الوشم الجديد الخاص بسانشو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 مايو 2020
كشف تجم نادي بوروسيا دورتموند الانكليزي جايدن سانشو عن الوشم الجديد الخاص به والذي وضعه على زنده، ويظهر في الوشم اعضاء من عائلة سيمبسون في اكثر من موقف. في وقت سيسعى الفريق الالماني الى العودة من الخسارة التي تعرض لها امام متصدر الدوري بايرن ميونيخ في الجولة الماضية بهدف دون رد.
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