شكرا لقرائتكم اتحاد السلاح يعلن إصابة أحد الموظفين بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عبد المنعم الحسينى رئيس اتحاد السلاح إصابة أحد موظفى الإتحاد بفيروس كورونا رافضاً ذكر اسمه ، مشيراً إلى ألتزام الموظف بالعزل المنزلى خلال الفترة الحالية للتعافي من هذه الأصابة ، وشدد رئيس الاتحاد على أن هناك عملية تعقيم وتطهير ورش تتم بشكل مثستمر في أروقة الأتحاد من وقت لأخر.

وقال رئيس إتحاد السلاح في تصريحات لـ"الخليج 365" أن مجلس الأدارة يتواصل مع موظف الإتحاد من أجل الإطمئنان عليه بصفة دورية حتى الإنتهاء من العزل المنزلى وتحسن حالته ، وأشار الحسينى إلى إلتزام الإتحاد فى هذه الفترة بتعليق النشاط و الإجراءات الإحترازية للدولة منعا لتفشى الفيروس لحماية اللاعبين و أسرة اللعبة .