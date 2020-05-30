شكرا لقرائتكم جوميز يحدد مراكز تدعيم الإسماعيلى قبل إعلان رحيله من الدراويش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر بمجلس إدارة النادى الإسماعيلى أن الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للفريق طالب ناديه بتدعيم بعض المراكز فى فريقه حتى يتمكن من إستعادة بريقه ، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" : " جوميز يرى أن الاسماعيلى فريق مميز ولكنه ينقص تدعيم بعض المراكز بلاعبين أصحاب خبرات لاسيما فى مراكز حراسة المرمى والمساكين وجناح وصانع ألعاب قادر على الربط بين هجوم ووسط الفريق بواقع 4 لاعبين فى هذه المراكز".

ويجهز جوميز تقريره عن الفريق طوال الفترة التى تولى فيها تدريب الدراويش تمهيداً لعرضه على مجلس الإدارة برئاسة إبراهيم عثمان خلال الفترة المقبلة قبل رحيله عن النادى، ويحسم إبراهيم عثمان خلال الأيام القليلة المقبلة مصير مفاوضات ناديه مع اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى السابق لوادى دجلة لتولى تدريب الدراويش خلال الفترة المقبلة بعد الاستقرار على رحيل الفرنسى ديديه جوميز، ورحب المدرب اليونانى بتدريب الإسماعيلى، حيث ما زال متواجداً فى القاهرة ولم يغادر لبلاده وتلقى ترشيحاً من بعض الوسطاء لتدريب الفريق الأصفر إلا أن القرار النهائى لايزال فى يد إبراهيم عثمان الذى يفضل التريث وانتظار مصير بطولة الدوري قبل إتخاذ القرارات النهائية لمسيرة فريق الكرة.