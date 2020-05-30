شكرا لقرائتكم أمير مرتضى منصور: مفيش عروض رسمية لاعبى الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، حقيقة وصول عروض خارجية لنجوم الفريق بعد التقارير المختلفة التي ربطت في الفترة الأخيرة أسماء لاعبى الأبيض بأندية خارجية ليؤكد أمير مرتضى عدم وصول عروض رسمية للاعبين، نافيًا ما تردد عن وجود عروض لعدد من اللاعبين بالفريق في المرحلة الماضية.

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وقال أمير مرتضى منصور فى تصريحات لـ"اليوم السابع":"لم تأتى أية عروض للاعبى الفريق الحاليين لكن في عروض شفوية لسيسيه"، ويقضى سيسيه حاليا فترة إعارة ضمن صفوف الاتحاد السكندرى حيث ستنتهى إعارته إلى زعيم الثغر بنهاية الموسم الجارى وسيعود إلى قلعة ميت عقبة عقب نهاية الإعارة لتحديد مصيره.

وتلقى مجلس إدارة نادى الزمالك ، عروضا شفهية من أحد الأندية الإماراتية لضم الإيفوارى رزاق سيسيه إلى جانب عروض سعودية من خلال وكلاء اللاعبين، على أن يبحث سيسيه العروض مع إدارة الزمالك فور وصولها بشكل رسمى، ويدرس مسئولو النادى الأبيض العروض التى تلقاها الإيفوارى رزاق سيسيه، لتحديد وجهته المقبلة فى الانتقالات المقبلة لتحقيق عائد مادى جيد من وراء تسويق اللاعب بصورة جيدة، فى ظل السياسة التى يطبقها مجلس الأبيض برئاسة مرتضى منصور فى عدم رحيل أى لاعب إلا بعد تحقيق عائد مادى يناسب نادى الزمالك حيث سيتم تحديد مصير اللاعب خلال الفترة القادمة.