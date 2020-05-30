شكرا لقرائتكم شاهد وصلة تدريب بين رامى ربيعة وحمدى فتحى والسولية استعدادا للدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض ثلاثي النادي الأهلي، رامي ربيعة، عمرو السولية وحمدي فتحي، وصلة تدريبات على أحد الملاعب الصغيرة، استعداداً لاستئناف النشاط الرياضي المقرر عودته في منتصف يونيو المقبل، بعد فترة توقف بدأت في مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، الذي اجتاح العديد من دول العالم وأجبر الملايين على البقاء في منازلهم للوقاية من الفيروس، ونشر رامي ربيعة صورة عبر حسابه الشخصي على انستجرام جمعته بالسولية وحمدي فتحي والذي عاد مؤخراً بعدما تماثل للشفاء من إصابته في الركبة.

Advertisements وكان الأهلى أعد ملفا شاملا لاتحاد الكرة عن تفاصيل العملية الجراحية التى أجراها حمدى فتحى لاعب الفريق قبل عدة أشهر فى غضروف الركبة بألمانيا، من أجل تحصيل تكاليف العملية الجراحة وتذاكر السفر إلى ألمانيا أكثر من مرة للجراحة والتأهيل، باعتبار أن اللاعب تعرض للإصابة مع المنتخب الوطنى الأول فى نوفمبر الماضى.

ولابد أن يتحمّل اتحاد الكرة تكاليف الجراحة، حسب لوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، لذا أرسل مسئولو النادى تقارير وفواتير العلاج الخاصة باللاعب، لاسيما أن برنامج التأهيل لم ينته بعد، وإن كان حمدى فتحى قد اقترب من العودة للتدريبات الجماعية وسيكون قادراً على ذلك خلال أسابيع قليلة ومع عودة التدريبات المُجمّدة حالياً بسبب وباء "كورونا".

وينتظر مسئولو النادى الأهلى الحصول على تكاليف علاج حمدى فتحي من اتحاد الكرة مثلما حدث مع مروان محسن مهاجم الفريق الذى تعرض للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى خلال أمم أفريقيا قبل الماضية (الجابون 2017) وحصل الأهلى على ما يقرب من مليون جنيه من اتحاد الكرة، بخلاف نصف قيمة عقده فى الموسم الذى أُصيب فيه من الاتحاد الدولى للكرة القدم.