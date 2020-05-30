شكرا لقرائتكم أمير مرتضى: لافتة نادي القرن ستعود على أسوار الزمالك بعد حذف شعار الكاف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شدد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بنادى الزمالك، على عودة لافتات نادى القرن خلال اليومين القادمين على أسوار القلعة البيضاء، موضحًا إن اللافتة التي صنعها الزمالك كما هي والتعديل الوحيد الذى طرأ خلالها بحذف شعار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، وذلك بعدما تصدرت تلك اللافتة الأحداث في الفترة الأخيرة بعدما قامت الإدارة البيضاء بتعليقها ومدون عليها:"نادى الزمالك نادى القرن الحقيقى بالبطولات والإنجازات وليس بالمحسوبية والمجاملات".

وبسؤال أمير مرتضى عن حدوث أية تغييرات أخرى في لافتة الزمالك الخاصة بنادى القرن قال:"زي ما هيا كل اللي اتشال هو شعار الاتحاد الافريقي لأن ده حقهم وبناء على طلبهم وهتتعلق اليومين دول"، وبذلك أغلق أمير مرتضى ملف لافتة نادى القرن بعد الأنباء المختلفة حولها عقب قيام مسؤولي النادى الأبيض بإزالتها من على أسوار النادى عقب تلقى خطابا من الاتحاد الأفريقي بشأن ضرورة إزالة شعار الكاف من على اللافتات الخاصة بالنادى الأبيض.

وأنهى مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، الأزمة التي شهدتها الفترة الأخيرة بشأن لافتة نادى القرن التي قام مجلس الإدارة بتعليقها على أسوار النادى المختلفة وتضمنت عبارة أن الزمالك نادى القرن الحقيقى بالبطولات والإنجازات، حيث قامت الإدارة البيضاء بإزالة اللافتات من على أسوار قلعة ميت عقبة، لإجراء بعض التعديلات بها وعلى رأسها إزالة شعار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بعد مطالبة مسؤولي الكاف بشأن تلك المسألة لحماية الحقوق التجارية للاتحاد وهو ما تفهمه مجلس الزمالك خاصة إن المسألة جاءت بدايتها بصورة ودية عبر المكالمات الهاتفية ثم أرسل الكاف خطابا رسميا إلى إدارة الزمالك لتنفيذ إزالة شعار الـ"كاف" من على اللافتات وهو ما استجاب له المجلس الأبيض بإزالة تلك اللافتات وإرسالها إلى الشركة المنفذة لتعديلها.