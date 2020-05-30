شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: لافتة القرن ستعود على أسوار الزمالك.. وحذفنا شعار الكاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بنادى الزمالك، على عودة لافتات نادى القرن خلال اليومين المقبلين على أسوار القلعة البيضاء، موضحًا أن اللافتة التى صنعها الزمالك كما هى والتعديل الوحيد الذى طرأ خلالها بحذف شعار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، وذلك بعدما تصدرت تلك اللافتة الأحداث فى الفترة الأخيرة بعدما قامت الإدارة البيضاء بتعليقها ومدون عليها "نادى الزمالك نادى القرن الحقيقى بالبطولات والإنجازات وليس بالمحسوبية والمجاملات".

وبسؤال أمير مرتضى عن حدوث أية تغييرات أخرى فى لافتة الزمالك الخاصة بنادى القرن قال، "زى ما هيا كل اللى اتشال هو شعار الاتحاد الأفريقى لأن ده حقهم وبناءً على طلبهم وهتتعلق اليومين دول"، وبذلك أغلق أمير مرتضى ملف لافتة نادى القرن بعد الأنباء المختلفة حولها عقب قيام مسؤولى النادى الأبيض بإزالتها من على أسوار النادى عقب تلقى خطابا من الاتحاد الأفريقى بشأن ضرورة إزالة شعار الكاف من على اللافتات الخاصة بالنادى الأبيض.

وأنهى مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، الأزمة التى شهدتها الفترة الأخيرة بشأن لافتة نادى القرن التى قام مجلس الإدارة بتعليقها على أسوار النادى المختلفة وتضمنت عبارة أن الزمالك نادى القرن الحقيقى بالبطولات والإنجازات، حيث أزالت الإدارة البيضاء اللافتات من على أسوار قلعة ميت عقبة، لإجراء بعض التعديلات بها وعلى رأسها إزالة شعار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، بعد مطالبة مسؤولى الكاف بشأن تلك المسألة لحماية الحقوق التجارية للاتحاد وهو ما تفهمه مجلس الزمالك خاصة إن المسألة جاءت بدايتها بصورة ودية عبر المكالمات الهاتفية ثم أرسل الكاف خطابا رسميا إلى إدارة الزمالك لتنفيذ إزالة شعار الـ"كاف" من على اللافتات وهو ما استجاب له المجلس الأبيض بإزالة تلك اللافتات وإرسالها إلى الشركة المنفذة لتعديلها.

وأوضحت إدارة نادى الزمالك أنه لا توجد أى أزمة مع الاتحاد الأفريقى بتشكيله الحالى برئاسة أحمد أحمد وإنه تم التواصل مع مسؤولى الاتحاد الأفريقى ليؤكدوا لإدارة نادى الزمالك عدم وجود أية عقوبات على النادى وإن الخطاب المرسل لحماية حقوق الكاف وهو ما قام الزمالك بتنفيذه بإزالة اللافتات مع إرسال رداً إلى الاتحاد الأفريقى بصورة ضوئية تؤكد تنفيذ تلك المسألة حيث سيقوم المجلس الأبيض بإجراء تلك التعديلات ثم تعليق اللافتات مجدداً خلال الأيام القليلة المقبلة.