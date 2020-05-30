شكرا لقرائتكم خبر عن وصلة تدريب تجمع رامى ربيعة مع حمدى فتحى والسولية استعداداً للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض ثلاثى النادى الأهلي "رامى ربيعة، وعمرو السولية، وحمدى فتحي" وصلة تدريبات على أحد الملاعب الصغيرة، استعداداً لاستئناف النشاط الرياضى المقرر عودته فى منتصف يونيو المقبل، بعد فترة توقف بدأت فى مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، الذى اجتاح العديد من دول العالم وأجبر الملايين على البقاء فى منازلهم للوقاية من الفيروس. ونشر رامى ربيعة صورة عبر حسابه الشخصى على إنستجرام جمعته بالسولية وحمدى فتحى والذى عاد مؤخراً بعدما تماثل للشفاء من إصابته فى الركبة.



ربيعة وفتحي والسولية



رامي ربيعة

وكان الأهلى أعد ملفا شاملا لاتحاد الكرة عن تفاصيل العملية الجراحية التى أجراها حمدى فتحى لاعب الفريق قبل عدة أشهر فى غضروف الركبة بألمانيا، من أجل تحصيل تكاليف العملية الجراحة وتذاكر السفر إلى ألمانيا أكثر من مرة للجراحة والتأهيل، باعتبار أن اللاعب تعرض للإصابة مع المنتخب الوطنى الأول فى نوفمبر الماضى.

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ولابد أن يتحمّل اتحاد الكرة تكاليف الجراحة، حسب لوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، لذا أرسل مسئولو النادى تقارير وفواتير العلاج الخاصة باللاعب، لاسيما أن برنامج التأهيل لم ينته بعد، وإن كان حمدى فتحى قد اقترب من العودة للتدريبات الجماعية وسيكون قادراً على ذلك خلال أسابيع قليلة ومع عودة التدريبات المُجمّدة حالياً بسبب وباء "كورونا".

وينتظر مسئولو النادى الأهلى الحصول على تكاليف علاج حمدى فتحي من اتحاد الكرة مثلما حدث مع مروان محسن مهاجم الفريق الذى تعرض للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى خلال أمم أفريقيا قبل الماضية (الجابون 2017) وحصل الأهلى على ما يقرب من مليون جنيه من اتحاد الكرة، بخلاف نصف قيمة عقده فى الموسم الذى أُصيب فيه من الاتحاد الدولى للكرة القدم.