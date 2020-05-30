شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عادل عبد المنعم ينشر صورة مع والدته عبر إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استغل أحمد عادل عبد المنعم، حارس مرمى الأهلى السابق والمقاصة الحالى، فترة العزل المنزلى فى نشر صورة والدته عبر حسابه على إنستجرام مستعيناً بالآية القرانية: "وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِى صَغِيرًا"، ولعب أحمد عادل عبد المنعم بقميص النادى الفيومى حتى الآن 44 مباراة فى كل المسابقات، واستقبلت شباكه 38 هدفا، ونجح فى الخروج بشباك نظيفة فى 19 مباراة.

وحصل عبد المنعم على فرصته فى اللعب مع النادى الأهلي، بعد فترة غياب طويلة عندما حل بديلا لشريف إكرامى فى مباراة الأهلى أمام الأفريقى التونسى فى إياب دور الـ16 المكرر للكونفدرالية، التى فاز بها الأهلى 5 – 4 بضربات الترجيح، لتعيد إلى أذهان الجماهير مباراة نهائى الكونفدرالية.

لقبه جمهور المارد الأحمر بـ"الخلوق" و"الوفى" و"ابن النادى"، وكلها ألقاب يستحقها، فهو من اللاعبين الذين يندر افتعالهم المشاكل، أو أن تسمع لهم صوتًا بالرغم من ابتعاده عن المشاركة لفترات طويلة، إلا أنه أثبت حضوراً فى كل المواقف الكبرى.

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لعب أحمد عادل مع الأهلى 200 مباراة رسمية بجميع البطولات، وتوج بـ 14 لقبًا محليًا وقاريًا على النحو التالي: 5 بطولات دورى ممتاز، وثلاث بطولات دورى أبطال أفريقيا، ومثيلاتهم لكأس السوبر المصري، وبطولتين لكأس السوبر الأفريقي، وأخيرًا بطولة الكونفدرالية.

رحل أحمد عادل عبد المنعم حارس الأهلى فى يناير 2018 إلى مصر المقاصة لمدة موسمين، بعدما ضم الأهلى على لطفى من إنبى وتم قيده بقائمة الفريق فى دورى أبطال أفريقيا