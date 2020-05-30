شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعرض طاهر أبو زيد للظلم قبل مونديال 90؟.. أيمن يونس يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجاب أيمن يونس، نجم نادي الزمالك السابق، على السؤال الحائر منذ أكثر من 30 عاماً بشأن "مارادونا النيل" طاهر أبو زيد لاعب الأهلي الأسبق ومنتخب مصر حول حقيقة اضطهاده وإقصائه من المشاركة فى مباريات كأس العالم 1990 مع المدير الفني الأسطوري محمود الجوهري.

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وأرجعت تقارير صحفية بعد كأس العالم سبب الأزمة بين الجوهري وطاهر إلى أنه في أحد معسكرات المنتخب قبل المونديال أصدر المدرب فرمانا ببقاء اللاعبين في مقر الإقامة إلا أن نجم الأهلي الأسبق غادره وتوجه لمنزله دون علم المدير الفني.

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وتوجه سمير عدلي مدير المنتخب إلى منزل أبوزيد من أجل اصطحابه إلى المعسكر حتى لا تحدث أزمة، ليتجه المدرب إلى استبعاد طاهر مبررا ذلك بمعاناته من إصابة عضلية.

وطلب الجوهري استبعاد أبوزيد من قائمة الفراعنة ولكنه تعرض لضغوط كبيرة من الإعلام الذي كان أكبر مساند لطاهر وهو ما جعل المدير الفني يضمه لقائمة المنتخب في المونديال.

وبادر أبوزيد بحل الأزمة مع الجوهري بشكل ودي حيث فوجئ نجوم المنتخب خلال أحد المعسكرات بزيارة طاهر للمدير النفي في المعسكر حاملاً معه "تورتة".

واحتفل يومها بالجوهري بعد أن كانت خلافاتهما قد وصلت للمحاكم وحصل أبوزيد على حكم بحبس المدرب 6 أشهر لأنه وصفه بالكاذب في حديث لمجلة الأهرام الرياضي ثم حصل على البراءة في النهاية لتنتهي قصة أكبر خلاف بين لاعب ومدرب في منتخب مصر.