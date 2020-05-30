الوحدة ينافس الوصل على ضم اليوناني "فيتفا"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 مايو 2020

ينافس ​الوحدة الاماراتي​ نظيره ​الوصل​ للتعاقد مع اليوناني ​إيوانيس فيتفاتزيديس​ بداية من الموسم المقبل .

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وذكرت صحيفة «غول فيلينيوز» اليونانية أن الوحدة دخل في مفاوضات مع نادي أريس سالونيكا للتعاقد مع اللاعب اليوناني إيوانيس فيتفاتزيديس بداية من الموسم المقبل لينافس الوصل على ضم لاعب الأهلي السعودي السابق.

واشارت الصحيفة الى ان أريس سالونيكا كان قد رفض عرضاً من الوصل بلغت قيمته 1.5 مليون يورو مقابل التعاقد بشكل نهائي مع اليوناني إيوانيس فيتفاتزيديس بداية من الموسم المقبل وأن النادي اليوناني اشترط الحصول على مليوني يورو.

وأضافت ان هناك نادٍ ثالث من ​دوري الخليج العربي​ أبدى رغبته في التعاقد مع فيتفاتزيديس دون الكشف عن هويته .