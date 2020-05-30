كلوب يستهدف التعاقد مع نجم برشلونة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 مايو 2020

يرغب يورغن كلوب مدرب ​ليفربول​ الانكليزي، في الحصول على خدمات احد نجوم فريق ​برشلونة​ خلال الميركاتو الصيفي المقبل.



وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ليفربول وضع الفرنسي عثمان ​ديمبيلي​، جناح البلوغرانا على قائمة أهدافه.

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وأشارت إلى أن الريدز ستيحرك لضم ديمبيلي، في حال فشله في اتمام صفقة تيمو فيرنر من لايبزيغ مقابل 55 مليون يورو.

وأوضحت أن كلوب يحب ديمبيلي، وكانت هناك منافسة بين الطرفين في عام 2017.

يذكر ان ديمبيلي يواصل عملية التعافي من الاصابة التي ابعدته عن صفوف الفريق منذ فترة طويلة.