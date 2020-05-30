كيكي سيتيين محبط

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 مايو 2020 اشارت صحيفة الاس الاسبانية الى ان المدير الفني الاسباني لنادي ​برشلونة​ ​كيكي سيتيين​ يشعر بالاحباط حالياً بسبب عدم تمكنه من خوض تمارين جماعية لفريقه في ظل البروتوكل الصحي الذي يفرض على جميع اندية ​الدوري الاسباني​ لكرة القدم، في وقت يأمل المدربالاسباني ان يكون الاول من شهر حزيران موعداً لعودة جميع اللاعبين الى التمارين الجماعية من اجل البدء بالتمارين التكتيكية الخاصة به.

في وقت لا يملك مدرب برشلونة الذي كان خلفاً للمدرب الاسباني ارنستو فالفيردي سوى اسبوعين لتحضير فريقه للدفاع عن صدارته والفوز باللقب.

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