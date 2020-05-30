- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كوتينيو في طريقه الى توتنهام والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 مايو 2020
كشفت صحيفة (سبورت) الاسبانية، ان الدولي البرازيلي فيليب كوتينيو نجم وسط برشلونة الاسباني في طريقه للانتقال إلى توتنهام هوتسبير الإنكليزي.
وأوضحت الصحيفة، أن كيا جورابشيان وكيل نجم السيليساو، تواصل مع السبيرز حيث أبدى الآخير انفتاحًا على ضم اللاعب.
وأضافت، أن النادي اللندني يستعد لتقديم عرض لضم كوتينيو على سبيل الإعارة، حيث يطلب برشلونة مبلغ 10 ملايين يورو لإتمام العملية مع التكفل براتب اللاعب بالكامل.
وتابعت أن نادي شمال لندن عرض على كوتينيو راتبًا أسبوعيًا قدره 222 ألف يورو، أي حوالي 12 مليون يورو في الموسم.
يذكر ان بايرن ميونيخ لن يفعّل بند التعاقد بشكل نهائي مع كوتينيو مقابل 120 مليون يورو.
وشارك صاحب الـ27 عامًا في 32 مباراة مع العملاق البافاري، سجل 9 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة لزملائه.
كانت هذه تفاصيل خبر كوتينيو في طريقه الى توتنهام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.