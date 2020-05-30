شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مزوّر جواز سفر رونالدينيو في قبضة الشرطة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 مايو 2020 ألقت ​الشرطة في الباراغواي​ القبض على ويلموندس سوسا ليرا، الذي زوّر جوازات سفر ​رونالدينيو​ و​شقيقه​، للدخول إلى باراغواي في اذار الماضي.

Advertisements وأكد قاضي باراغواي، الاعتقال الوقائي للبرازيلي ويلموندس سوسا ليرا المتهم بتزويد نجم السيليساو السابق وشقيقه بجوازات السفر المزيفة التي أظهروها عند وصولهم إلى أسونسيون، وتم القبض عليهم بسببها. وتم اعتقال رونالدينيو في أحد فنادق مدينة أسونسيون، للترويج لحدث خيري لمؤسسة تقودها سيدة الأعمال داليا لوبيز. واعتقل رونالدينيو وشقيقه لمدة شهر في مركز للشرطة، ثم مُنحوا الإقامة الجبرية والخروج من السجن بعد دفع كفالة قدرها 1.6 مليون دولار.

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