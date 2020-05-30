ظهور اول اصابة بكورونا في الدوري الكويتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 مايو 2020

أعلن نادي ​العربي الكويتي​ على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إصابة لاعب الفريق ​وليد البريكي​ بفيروس كورونا المستجد متمنيا له الشفاء العاجل .



وبات البريكي أول لاعب يصاب بالفيروس في ​الدوري الكويتي​ لكرة القدم وانضم لقائمة الرياضيين الكويتيين الذين تعرضوا للإصابة والتي تضم كلا من حسين شعبان الحكم الدولي السابق، وعبد الرحمن ويوسف الرشيدي لاعبي النصر ومنتخب الناشئين ، وصلاح الدوسري مدير استاد خيطان، وعلي أتش عضو مجلس إدارة العربي، وسعود الضويحي لاعب الكويت ومنتخب اليد وعبد العزيز القلاف مدرب سلة الشباب.

وعلقت الكويت كل الأنشطة الرياضية منذ أواخر شباط/فبراير الماضي للحد من انتشار فيروس كورونا،ومن المنتظر عودة الدوري الكويتي في 11 ايلول/بتمبر المقبل.