شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيل لا يؤيد فكرة التوقيع مع ميسي مدى الحياة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 مايو 2020 تحدث رئيس نادي ​برشلونة​ السابق، ​ساندرو روسيل​، عن فكرة التمديد للاعب الارجنتيني ​ليونيل ميسي​ مدى الحياة من قبل الإدارة الحالية برئاسة، جوسيب ماريا بارتوميو.

Advertisements وفي حديث صحفي قال روسيل : "ليو سيلعب في برشلونة طالما يريد ذلك". وعن تجديد عقده مدى الحياة اضاف: "لو كنت رئيسا للنادي لقمت بتجديد عقده من موسم لآخر، لكن لا تعجبني أبدا فكرة العقد الأبدي". يذكر ان بعض التقارير الصحفية تحدثت في فترة سابقة عن نية ادارة النادي الكتالوني في تقديم عقد مدى الحياة لصالح ميسي من أجل التجديد مع العملاق الكتالوني كما حدث من قبل مع أندريس إنييستا.

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