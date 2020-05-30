شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تحديد موعد بدء التدريبات الجماعية في الدوري الاسباني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 مايو 2020 أكدت رابطة الأندية الإسبانية (​لا ليغا​)، لجميع الأندية المشاركة في بطولة الدوري على موافقتها بدء ​التدريبات​ الجماعية بشكلها الطبيعي.

ووفقاً لصحيفة "كادينا كوبيه" الإسبانية، فان الرابطة أكدت لجميع الأندية أن يمكنها استئناف التدريبات الجماعية بالشكل الطبيعي اعتباراً من 1 حزيران القادم. Advertisements وكانت الأندية الإسبانية قد عادت للتدريبات من خلال مجموعات صغيرة، لتفادي فرصة انتقال فيروس كورونا بين اللاعبين والأجهزة الفنية. يذكر أن الرابطة قد أعلنت ان موعد استئناف مباريات الدوري الإسباني سيكون يوم 11 حزيران المقبل. ويحتل ​برشلونة​ صدارة ترتيب ​الدوري الاسباني​ برصيد 58 نقطة بفارق نقطتين عن ريال مدريد الثاني.

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