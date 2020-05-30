فيتوريا يتمسك ببقاء البرازيلي بيتروس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 مايو 2020

يتمسك البرتغالي ​روي فيتوريا​ المدير الفني للـ ​النصر السعودي​ بالبرازيلي ​بيتروس اراوخو​ ضمن صفوف الفريق.

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ومن المفترض أن ينتهي عقد بيتروس مع النصر بنهاية الموسم الجاري ويحق له الانتقال في صفقة انتقال حر بداية من الموسم المقبل.

ويحاول النادي الإبقاء على بيتروس بناء على التقرير الفني المقدم من فيتوريا الذي يهدف للمحافظة على نجوم الفريق للاستقرار الفني في الموسم المقبل حسب ما جاء في صحيفة "الرياض" .

ويعد بيتروس احدى الركائز الاساسية في النصر حيث ساهم في تتويج النصر بلقب النسخة الماضية من ​الدوري السعودي للمحترفين​ .