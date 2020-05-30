انتر يبدأ البحث عن بديل لمارتينيز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 مايو 2020

أشارت تقارير صحفية ايطالية الى ان نادي ​انتر ميلان​ الايطالي اعطى لاعبه الارجنتيني ​لاوتارو مارتينيز​ الاذن بالرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، ليصبح اللاعب الأرجنتيني اقرب الى الانتقال الى الدوري الاسباني عبر بوابة ​برشلونة​.



لفتت التقارير الى ان لاعب نادي ​ارسنال​ الفرنسي ​الكساندر لاكازيت​ قد يكون البديل لمارتينيز في الفريق الايطالي، حيث يرغب المدير الفني الايطالي للنيراتزوري لضم لاكازيت الى صفوف فريقه باي طريقة ممكنة خلال الفترة القادمة.

علماً ان اللاعب الفرنسي يرغب في المشاركة في دوري ابطال اوروبا وهو ما قد لا ينجح بالقيام به مع ارسنال الموسم القادم.