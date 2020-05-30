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يوفنتوس يطرح اسم جديد لنقل بيانيتش لـ برشلونة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 مايو 2020

طلب نادي ​يوفنتوس​ الايطالي التعاقد مع لاعب جديد من ​برشلونة​، ضمن الصفقة التبادلية بين الناديين، لنقل ميراليم ​بيانيتش​ وماتيا دي تشيليو إلى قلعة الكامب نو.

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وكان يوفنتوس مصراً على ضم البرازيلي ارثر ميلو نجم وسط برشلونة في الصفقة التبادلية، إلا أن البرازيلي رفض الرحيل.

ووفقًا لصحيفة "سبورت"، فإن المفاوضات الأخيرة بين الناديين شهدت رفض يوفنتوس ضم لاعبين مثل جونيور فيربو وجان كلير توديبو. وأشارت إلى أن مسؤولي السيدة العجوز طلبوا التعاقد مع أنسو فاتي، المهاجم الشاب الذي سطع نجمه مع الفريق الاول هذا الموسم.

وأوضحت أن اليوفي يريد استغلال فاتي كورقة مساومة لبرشلونة أيضًا، قد تؤدي لتحرك النادي الكتالوني وإجباره لآرثر ميلو على دخول الصفقة.

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