شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صحيفة : العسيري يرفض عرض الأهلي لتجديد عقده والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 مايو 2020 ينتظر نادي ​الأهلي السعودي​ ردا من لاعبه ​عبد الفتاح عسيري​ حول العرض المقدم له من أجل تجديد عقده الذي بقي له شهر ونصف للدخول في الفترة الحرة التي تسمح له بالتوقيع لأي ناد دون موافقة ناديه الأصلي.

Advertisements وكشفت مصادر لصحيفة الرياض ان الأهلي قدم عرضا رسميا للاعب يمتد لمدة ثلاثة أعوام وبدل مالي اكبر سعيا منهم في المحافظة على نجوم الفريق . وأضافت ان رغبة اللاعب هي في الخروج من الاهلي وخوض تجربة جديدة بسبب الجو العام المتوتر المحيط بالنادي . كذلك اشارت الصحيفة ان عسيري ( 26 عاما) تلقى اتصالات غير رسمية من نادي ​الهلال​ يستفسر منه عن رغبته في الانتقال قبل بدء مفاوضات رسمية معه عند دخوله الفترة الحرة.

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