شكرا لقرائتكم نائب الكاف يستشهد بأجواء مواجهة الأهلي المرعبة في شهادته بأزمة فضيحة رادس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعترف كونستان أوماري رئيس الاتحاد الكونغولي لكرة القدم و النائب الأوّل لرئيس الإتّحاد الإفريقي لكرة القدم في شهادته أمس أمام محكمة التحكيم الرياضي بأن ما حدث في رادس كان سيئا للغاية بالنظر للأجواء التي عرفتها المباراة وأخرجتها عن النطاق الرياضي.

وجه نائب رئيس الكاف، اتهامات لنادي الترجي بالضلوع في ما يحدث بالتأكيد على أنه دائما تتكرر هذه المشاهد مع الترجي التونسي و على ملعبه، وتأسف كثيرا لنهاية المباراة بهذه الصورة بعد أن خرج الملعب عن السيطرة.

فجر أوماري مفاجأة بأن نفس الأزمة تكررت في العام الماضي، مع الأهلي وتكرر مع الوداد ، مؤكدا أمام هيئة التحكيم الرياضية بأن الظروف الأمنية و التنظيمية كانت دون المستوى.

من جهة أخرى أفاد محامي الكاف بشهادته هو الآخر و أكد أنّ الترجي إرتكب العديد من الأخطاء التنظيمية و اللوجيستيكية لكن لا يمكن بأي حال من الأحوال إعادة المباراة لكون الترجي لعب مباراة السوبر الإفريقي و شارك في مونديال الأندية، مشيرا إلى أن الكاف سلط عقوبات على رئيس الترجي حمدي المدب و غرمت الترجي ماديا.

من جهته قال مراقب المباراة أحمد ولد يحيى في شهادته :” الوداد البيضاوي لم ينسحب بسبب الفار، بعد أن كان على علم بوجود هذه التقنية، لقد طلب مني رئيس الكاف السيد أحمد أحمد بأن أبلغ الحكم بكاري جاساما بإنهاء المباراة، وأنا من أنهيتها.

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كما حمل رئيس الكاف الملغاشي أحمد أحمد في شهادته مسئولية ما جرى في مباراة الترجي و الوداد للمسئولين التونسيين الذين أخلوا بكل التزاماتهم التنظيمية حسب قوله و رموا بالمسؤولية على الكاف.

وكشف بأن رئيس الترجي هدّده بقيام ثورة في تونس حال لم يسلم الكأس للترجي لذلك سلمها تحت الضغط.

بالتالي فإنّ كل الشهادات التي أدلت بها الأشخاص التي تم إستدعاؤها من طرف محكمة التحكيم الرياضي الدولية كانت في صالح الوداد البيضاوي فهل يقلب الكاس الطاولة على الترجي أم أنّه سيبقى اللّقب في لمصلحة شيخ الأندية التونسية؟.

وشهدت مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا أجواء مشحونة ومرعبة، خاصة يوم المباراة ، وما ترت عليه من الهجوم على حافلة الأهلي في تونس وإصابة هشام محمد لاعب الأهلي السابق في رأسه بعد رشقه بالحجارة من قبل الجماهير التونسية الموتورة، في الوقت الذي شهدت المباراة أحداث خارجة عن المألوف.