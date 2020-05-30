شكرا لقرائتكم ساسى يسترجع ذكريات منتخب تونس مع فخر الدين بن يوسف مهاجم الإسماعيلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعاد التونسى فرجانى ساسى صانع ألعاب الزمالك ذكريات تألقه مع منتخب تونس، حيث نشر صورة عبر حسابه على إنستجرام تجمعه بزميله التونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم الاسماعيلى داخل إحدى الطائرات ويرتديان قميص نسور قرطاج بعد إحدى المباريات الدولية، ويرتبط فخر وساسى بعلاقة صداقة وطيدة قبل الحضور للدورى المصرى.

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وكشف مهند عون، وكيل الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك، حقيقة عرض اتحاد جدة السعودى لضمه فى الموسم الجديد، بعد التقارير المختلفة التى شهدتها الأيام الأخيرة حول تلك رغبة النادى السعودى فى ضم اللاعب التونسى، وقال وكيل ساسى لـ"الخليج 365"، إنه حتى اللحظة الجارية لم يحدث أمر رسمى فى المسألة، ولم يصل عرض للاعب بصورة رسمية حتى يتم الحديث عنه.

ولعب ساسى من قبل للنصر السعودى قبل انتقاله إلى صفوف قلعة ميت عقبة ليبدأ رحلة التألق مع الفريق الأبيض ويصبح أحد ركائزه الأساسية، ويواصل اللاعب التونسى فى الوقت الحالى استعداداته فى بلاده من خلال التدريبات اليومية فى ظل توقف النشاط الكروى فى مصر لتجنب انتشار فيروس كورونا.