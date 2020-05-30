شكرا لقرائتكم طيارة ورق.. شاهد علم الأهلي يرفرف فى سماء القاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، صوراً عبر حسابها على موقع فيس بوك، لطائرة ورقية صنعها أحد المشجعين للقلعة الحمراء، حملت ألوان وعلم الفريق الأحمر، وعلقت الصفحة على الصورة "صباح الخير"، وذلك في ظل توقف النشاط الرياضي في مصر منذ مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، حيث تبحث جماهير الكرة عن أي وسلية تسلية حتى استئناف الأنشطة الرياضية مجدداً، والمقرر عودتها في منتصف يونيو المقبل بعد قرار رئاسة الوزراء.

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