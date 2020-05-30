اخبار الرياضه

مكافآت خاصة لحارس إنبى لمنع رحيله عن الفريق البترولي فى الصيف

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم مكافآت خاصة لحارس إنبى لمنع رحيله عن الفريق البترولي فى الصيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص مسئولو إنبى على الحديث مع محمود جاد حارس الفريق، حول استمراره مع البترولى فى الموسم الجديد حيث يقوم جهاز إنبى بتحفيز الحارس الصاعد بالمكافآت الخاصة من أجل استمرار تألقه مع الفريق واستمراره بالموسم الجديد وهو ما حدث من قبل معه حيث قام حلمى طولان المدير الفنى للفريق بصرف مكافآت خاصة له عن كل مباراة يتألق فيها بحراسة مرمى الفريق فى إطار تحفيزه للحارس على مواصلة التألق خاصة فى ظل صغر سنه، بعدما لفت الأنظار إليه ما جعل عدة تقارير تخرج تؤكد اهتمام الأهلى بضمه إلى جانب تلقيه عروض لتسويقه خارجيا من قبل بعض وكلاء اللاعبين.

 

ويرغب مسئولو إنبى فى الاحتفاظ بالحارس الصاعد فى الموسم الجديد مع تسويقه فى نهاية ذلك الموسم خاصة إنه فى الموسم الحالى لن يستطيع النادى البترولى تسويقه بقيمة مالية كبيرة فى ظل الانخفاض المتوقع فى أسعار اللاعبين بسبب توقف النشاط الكروى الذى حدث لتجنب انتشار فيروس ، لذا يرغب مسئولى النادى البترولى فى الاستفادة بجهوده الفنية قبل القيام بتسويقه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مكافآت خاصة لحارس إنبى لمنع رحيله عن الفريق البترولي فى الصيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا