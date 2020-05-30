شكرا لقرائتكم مكافآت خاصة لحارس إنبى لمنع رحيله عن الفريق البترولي فى الصيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص مسئولو إنبى على الحديث مع محمود جاد حارس الفريق، حول استمراره مع البترولى فى الموسم الجديد حيث يقوم جهاز إنبى بتحفيز الحارس الصاعد بالمكافآت الخاصة من أجل استمرار تألقه مع الفريق واستمراره بالموسم الجديد وهو ما حدث من قبل معه حيث قام حلمى طولان المدير الفنى للفريق بصرف مكافآت خاصة له عن كل مباراة يتألق فيها بحراسة مرمى الفريق فى إطار تحفيزه للحارس على مواصلة التألق خاصة فى ظل صغر سنه، بعدما لفت الأنظار إليه ما جعل عدة تقارير تخرج تؤكد اهتمام الأهلى بضمه إلى جانب تلقيه عروض لتسويقه خارجيا من قبل بعض وكلاء اللاعبين.

ويرغب مسئولو إنبى فى الاحتفاظ بالحارس الصاعد فى الموسم الجديد مع تسويقه فى نهاية ذلك الموسم خاصة إنه فى الموسم الحالى لن يستطيع النادى البترولى تسويقه بقيمة مالية كبيرة فى ظل الانخفاض المتوقع فى أسعار اللاعبين بسبب توقف النشاط الكروى الذى حدث لتجنب انتشار فيروس كورونا، لذا يرغب مسئولى النادى البترولى فى الاستفادة بجهوده الفنية قبل القيام بتسويقه.