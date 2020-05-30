شكرا لقرائتكم زى النهاردة.. خماسية الأهلى فى شباك الزمالك بكأس مصر بالقمة العاشرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى مثل هذا اليوم 30 مايو1937 نجح الاهلى فى الفوز على الزمالك بخماسية دون رد فى الدور ربع نهائي النسخة رقم 16 لمسابقة كأس مصر،سجل خماسية الأهلي كل من عبدالكريم صقر "هاتريك"، وأضاف كل من لبيب محمود، وحسين حمدى هدفا، دخل المارد الأحمر اللقاء بتشكيل مكون من :"حسن ذهني، عبدالمنعم سالم، محمود مختار التتش، عبدالمنعم مسعود، مصطفي علواني الكسار، أمين صبري، مصطفي لطيف، صالح الصواف، حسين حمدي، عبدالكريم صقر، لبيب محمود" فيما كان تشكيل الزمالك مكون من "يحيي الحرية إمام، علي كاف، إبراهيم حليم، حسن الفأر، عبده، قدري مصطفي، سيد مرعي ، حسين لبيب، مصطفي كامل طه، عبدالرحمن فوزي، خميس فرحات" ، وأدار المباراة الحكم نجيب عوني.

وعلى مدار التاريخ نجح النادى الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية بعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 136 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست فى عام 1907.

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وتوج المارد الأحمر بـ41 بطولة دورى عام، 36 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصري.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 14 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1".

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً فى موسم "2016-2017" نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "14" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على المصرى "2-1" فى الوقت الإضافى بنهائى كأس مصر.