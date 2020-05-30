شكرا لقرائتكم عصام الحضري ينعي حسن حسني: "ربنا يرحمك يا عم حسن ويثبتك عند السؤال" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نعى عصام الحضري حارس مرمى الأهلي والزمالك السابق ومنتخب مصر، الفنان حسن حسني، والذي رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 89 عاما إثر أزمة قلبية مفاجئة، ويتم تجهيز الجثمان من المستشفى بمدينة السادس من أكتوبر التي مكث بها لدى تعرضه للأزمة الصحية الأيام الماضية، ويتم نقل الجثمان بعد ساعات قليلة لدفنه بمقابر الأسرة في طريق القاهرة الفيوم الصحراوي لأداء صلاة الجنازة عليه فى المقابر بحضور الأسرة والأقارب.

وكتب عصام الحضري عبر حسابه الشخصي على انستجرام: ان لله وان اليه راجعون .... مش عارف اقول ايه غير البقاء لله وربنا يرحمك يا عّم حسن ويثبتك عند السؤال ويكون مثواك الجنه بأذن الله ... ربنا يرحمك يارب.

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حسن حسني

كان الفنان الكبير حسن حسنى قد شارك فى العديد من الأعمال التليفزيوينة والسينمائية المهمة على مدار المواسم الماضية، حيث شارك فى مسلسل "سلطانة المعز" مع غادة عبد الرازق، والذى عرض فى موسم دراما رمضان المنقضى، ومن قبلها شارك فى مسلسل "أبو جبل"، للنجم مصطفى شعبان، والذى عرض فى موسم دراما رمضان الماضى.

على جانب آخر، أكد عصام الحضرى أنه تلقى العديد من طلبات حراس بعض فرق الدورى الممتاز – رفض ذكر أسمائهم ـ من أجل تولى تدريبهم خلال فترة توقف مسابقة الدورى الممتاز، لاسيما أن السد العالى بدأ مهمة تدريب بعض حراس المرمى، نظرًا للخبرة الكبيرة التى يتمتع بها فى هذا المركز ، حيث أبدى الحضرى فى كثير من تصريحاته السابقة أنه يرغب فى العمل مدربا لحراس المرمى وأن هدفه فى الوقت الحالى هو تدريب حراس المنتخب، خاصة أنه صاحب سيرة ذاتية حافلة فى الملاعب، وحصل على العديد من الرخص التدريبية فى هذا المجال، ومازال يسعى للحصول على المزيد.