شكرا لقرائتكم تحول إيجابية عينة كورونا لـ مدرب منطقة الفيوم للملاكمة إلى سلبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد عبد العزيز غنيم، رئيس اتحاد الملاكمة،على تحول إيجابية عينة فيروس كورونا لـ محمد معوض مدرب منطقة الفيوم إلى سلبية و خروجه من العزل الصحى إلى العزل المنزلى لمدة أسبوعين ، مؤكدا على تحسن ملحوظ فى حالته .

و أشار عبد العزيز غنيم إلى أنه يتابع حالة محمد معوض، مدرب منطقة الفيوم هاتفياً، نظراً لوجوده فى العزل المنزلى ، مُشيراً إلى أن الاتحاد على استعداد لتقديم كل الدعم للمدرب وأسرته فى هذه المحنة .

Advertisements

وأبدى رئيس إتحاد الملاكمة حزنه الشديد على وصول الفيروس إلى أحد أفراد اللعبة، مؤكدا التزامه فى عمل الاتحاد بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بتقليل عدد ساعات العمل للموظفين، مُتمنياً زوال هذه الغمة وعودة الأمور إلى طبيعتها فى القريب العاجل.

وتحول فيروس كورونا إلى وباء ضرب العالم أجمع، وتسبب بشلل فى حياة الكثيرين، خصوصاً فى مجال الرياضة وكرة القدم، التى توقفت منافساتها حرصاً على السلامة العامة وأوصت منظمة الصحة العالمية بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية وذلك لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى، كما توصى بوضع كبار السن وذوى الأمراض المزمنة كأولوية، وقد قامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة فى حين تتم رعاية الحالات الحرجة فى المستشفيات