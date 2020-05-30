شكرا لقرائتكم لاعبو بايرن يتنازلون عن نسبة من رواتبهم حتى نهاية الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف هربرت هاينر رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم أن لاعبي الفريق سيواصلون التنازل عن نسبة من رواتبهم حتى نهاية الموسم الجاري، وذلك في ظل أزمة وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وكان الأمر المعلن حتى الآن أن اللاعبين وافقوا على تخفيض رواتبهم لشهر أبريل بنسبة 20%، وهو ما تقرر بعد إيقاف منافسات الدوري في منتصف مارس الماضي.

وقال هاينر في تصريحات لصحيفة "بيلد" نشرتها يوم السبت : إنه من دواعي السرور أن يبدي الفريق تفهما تاما للوضع ويواصل التنازل عن جزء من الرواتب حتى نهاية الموسم. دون الكشف عن النسبة التي قرر اللاعبون التنازل عنها.

ويقف بايرن ميونخ على بعد خطوات قليلة من حسم لقب الدوري الألماني للموسم الثامن على التوالي، حيث يتربع على الصدارة بفارق سبع نقاط أمام أقرب منافسيه بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني، وذلك قبل ست مراحل من النهاية.