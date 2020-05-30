شكرا لقرائتكم الأندية الإيطالية توافق على إقامة نهائي الكأس قبل استئناف الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سيستأنف موسم كرة القدم في إيطاليا نشاطه بعد اقامة الدورين قبل النهائي والنهائي لكأس إيطاليا بينما يستعد دوري الدرجة الأولى للعودة في 20 يونيو عقب تصويت لأندية البطولة يوم الجمعة.

وقالت رابطة الدوري الإيطالي في بيان إن "النشاط الرياضي لموسم 2019-2020 سيتم استئنافه بعد كأس إيطاليا" على أن يقام نهائي الكأس في 17 يونيو.

ولم تكشف الرابطة عن موعد مواجهتي إياب الدور قبل النهائي (نابولي أمام إنتر ويوفنتوس ضد ميلان).

وتوقف الموسم في التاسع من مارس بسبب وباء كورونا بعد إقامة ذهاب قبل النهائي.

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وقالت رابطة الدوري إن القرار جاء بناء على توصية من وزير الرياضة فينشنزو سبادافورا الذي أكد يوم الخميس استئناف الموسم في 20 يونيو.

وفي وقت سابق قال باولو سكاروني رئيس نادي ميلان إنه يعارض خطط استئناف موسم كرة القدم في إيطاليا باقامة مباريات الكأس فd غضون أيام قليلة.

ونقلت وكالة أنسا للأنباء عن سكاروني قوله "نتفهم الحاجة إلى توفير مواجهات قوية للمشجعين بعد أشهر من التوقف. "لكن من وجهة نظر رياضية يثير قرار إنهاء الكأس في ثلاثة أيام وتتويج أحد الفرق بهذه الجائزة الرفيعة بهذا الشكل المتعجل بعض التساؤلات خاصة بعد ثلاثة أشهر من التوقف".

كما وافقت الأندية أيضا على استئناف الدوري في الأسبوع الذي يبدأ 20 و21 يونيو بإقامة أربع مباريات مؤجلة وهي أتالانتا ضد ساسولو وفيرونا أمام كالياري وإنتر ضد سامبدوريا وتورينو أمام بارما. وبعد ذلك ستقام 12 جولة كاملة من المباريات لاستكمال الموسم.

ويتصدر يوفنتوس، الساعي لإحراز اللقب للمرة التاسعة على التوالي، الترتيب برصيد 63 نقطة من 26 مباراة متقدما بنقطة واحدة على لاتسيو الذي يخلو سجله من الهزائم في آخر 21 مباراة في الدوري. ويتأخر إنتر ميلان بثماني نقاط أخرى في المركز الثالث ولديه مباراة مؤجلة.