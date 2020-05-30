شكرا لقرائتكم خبر عن اعادة فحص عينات من سباق فرنسا للدراجات 2017 بحثا عن منشطات جديدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة هيت نيوزبلاد البلجيكية، اليوم السبت، إنه يجرى حاليا إعادة فحص عينات من سباق فرنسا للدراجات فى عام 2017، بحثا عن مادة منشطة لم تتمكن الفحوص من الكشف عنها فى السابق.
ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم مؤسسة مكافحة العقاقير فى منافسات الدراجات، قوله "بناء على معلومات جديدة.. تعرفنا على العينات ذات الصلة وأجرينا التحليلات الأولى."
وأضافت الصحيفة، أن عملية إعادة الفحص تأتى ضمن تحقيقات فى قضية أديرلاس للمنشطات، والتى تكشفت أبعادها عندما داهمت الشرطة النمساوية بطولة عالمية للتزلج على الجليد فى 2019.
وثبت بعد ذلك، تورط ثمانية رياضيين محترفين فى القضية.
وفى نوفمبر الماضى، قال الاتحاد الدولى للدراجات، إنه طلب من مؤسسة مكافحة العقاقير فى منافسات الدراجات إعادة فحص عينات تعود لموسمى 2016 و2017 فى إطار قضية أديرلاس.
ولم يتسن على الفور الاتصال بمسئولى الاتحاد الدولى للدراجات للتعليق.
كانت هذه تفاصيل خبر اعادة فحص عينات من سباق فرنسا للدراجات 2017 بحثا عن منشطات جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.