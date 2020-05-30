شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد يتحدى ملل كورونا بلعبة "سيكونس" فى العزل المنزلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستغل محمد عواد، حارس مرمى الزمالك، فترة العزل المنزلى فى بعض الألعاب للتخلص من الملل الذى فرضه العزل المنزلى بسبب فيروس كورونا، ونشر عواد عبر حسابه على إنستجرام مشاركته فى لعبة "سيكونس"، ويواصل حارس الزمالك، خوض تدريباته البدنية المنفردة سواء فى منزله أو أحد صالات الجيم التى تسمح له بالتواجد بشكل منفرد، وذلك من أجل الحفاظ على معدل لياقته البدنية، وعدم التأثر بشكل كبير فى ظل توقف مسابقة الدورى المصرى وجميع الأنشطة الرياضية فى مصر ومعظم دول العالم بسبب تفشى فيرس كورونا المستجد.

انضم محمد عواد إلى صفوف الزمالك، مطلع الموسم الجارى، حيث شارك حتى الآن فى 16 مباراة مع قلعة ميت عقبة، بواقع 7 مباريات فى الدورى الممتاز، و5 مباريات فى دورى أبطال أفريقيا، و3 مباريات فى كأس مصر النسخة الماضية، ومباراة فى السوبر المصرى لنسخة 2018 – 2019.

استقبل محمد عواد 13 هدفًا مع الزمالك، بواقع 7 أهداف فى الدورى الممتاز، و3 أهداف فى دورى أبطال إفريقيا و3 مباريات فى السوبر المصرى أمام الأهلى.

فيما نجح بالخروج بشباكه نظيفة مع الزمالك فى 9 مباريات بواقع 3 مباريات فى الدورى الممتاز ومثلهم فى دورى أبطال إفريقيا ومثلهم فى كأس مصر النسخة الماضية.

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تراجعت مشاركات محمد عواد مع الفرنسى باتريس كارتيرون، حيث اعتمد بصفة أكثر على محمد أبو جبل، حارس الزمالك، فى المباريات الأخيرة للأبيض، فيما اكتفى محمد عواد بالمشاركة مع كارتيرون فى 4 مباريات، بواقع مباراتين فى دورى أبطال إفريقيا ومثلهما فى الدورى الممتاز، وتلقى خلالهم 3 أهداف فى مباراته أمام طلائع الجيش.

فيما خرج بشباكه نظيفة فى 3 مباريات أمام أول أغسطس الأنجولى مرتين، وبيراميدز.