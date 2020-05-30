شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. حسين الشحات يسترجع لمة الأهل والأصدقاء على أنغام "سنة الحياة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استرجع حسين الشحات، نجم النادى الأهلى، ذكريات لمة الأهل والاصدقاء عبر حسابه على تطبيق تيك توك على أنغام حسين الجسمى وأغنيته الشهيرة "سنة الحياة"، وذلك فى العزل المنزلى الذى فرضه وباء كورونا على العالم بأسره بعد توقف النشاط الكروى فى دول كثيرة ، ونفت إدارة النادي الأهلي ما تردد مؤخراً بشأن تلقي حسين الشحات لاعب الفريق عرضاً من نادي النصر السعودي للتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وفي هذا الشأن قال أمير توفيق مدير التعاقدات في القلعة الحمراء إن الأهلي لم يتلقي عروضاً رسمية لضم حسين الشحات الذي يُعد من أهم أعمدة الفريق الأساسية، موضحاً أن هناك تقارير مغلوطة كثيرة تتناثر في وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية حول تلقي بعض لاعبي الفريق عروضاً من أندية خارجية حيث ذهبت بعض التقارير إلى أن هناك عروض عربية لضم على معلول ووليد آزارو المُعار لنادي الاتفاق السعودي وهو ما لم يحدث بشكل رسمي.

من ناحية أخرى، أبلغ مسئولو الاهلي لاعبى الفريق بإغلاق باب الرحيل أو الحديث مع وكلاء اللاعبين بشأن عروض الاحتراف التى تحدث عنها بعض وكلاء اللاعبين والسماسرة خلال الفترة الماضية لبعض اللاعبين يأتي في مقدمتهم ، على معلول ومحمد الشناوي وأجاي وطالب مسئولو النادي من اللاعبين عدم التطرق لهذه العروض أو التحدث مع وكلاء لاعبين بشأن الرحيل عن النادي ، وأكدت الإدارة الحمراء للاعبيها أن الفترة المقبلة لا تتطلب إنشغال أي لاعب بعروض الأحتراف، لأن الأمر لن يتم البت فيه بسبب قرار السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بعدم السماح لأي لاعب بالأحتراف الخارجي في الفترة المقبلة.