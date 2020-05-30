شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يستشهد بأجواء مباراة الأهلي المرعبة فى تونس خلال قضية ملعب رادس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعترف كونستان أومارى، رئيس الاتحاد الكونغولى لكرة القدم والنائب الأوّل لرئيس الاتّحاد الأفريقى لكرة القدم، فى شهادته أمس أمام محكمة التحكيم الرياضى، بأن ما حدث فى رادس كان سيئا للغاية بالنظر للأجواء التى عرفتها المباراة وأخرجتها عن النطاق الرياضي.

وجه نائب رئيس الكاف اتهامات لنادى الترجى بالضلوع فى ما يحدث بالتأكيد على أنه دائما تتكرر هذه المشاهد مع الترجى التونسى وعلى ملعبه، وتأسف كثيرا لنهاية المباراة بهذه الصورة بعد أن خرج الملعب عن السيطرة.

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قررت محكمة التحكيم الرياضى تأجيل البت فى طعن نادى الوداد المغربى ضد كل من الترجى التونسى وقرار لجنة الطوارئ بالاتحاد الأفريقى بعد الاستماع إلى جميع الشهود الذين تم استدعاؤهم للإدلاء بشهادتهم فيما يخص قضية نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الترجى التونسى والوداد المغربى فى النسخة الأخيرة 2019، وكشفت تقارير صحفية مغربية عن مفاجأة من العيار الثقيل، فى شهادته التى أدلى بها أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، فى محكمة التحكيم الرياضية "كاس".

وقالت صحيفة " المنتخب " المغربية، إنه من المرجح بعد التداول فى الملف أن يصدر القرار النهائى من المحكمة الرياضية يوم الاثنين أو الثلاثاء المقبلين كأقصى تقدير للاطلاع على كل الشهادات التى قدمت فى ملف الوداد.

وكان الترجى قد توج بطلا لمسابقة دورى أبطال أفريقيا بعد قرارات تحكيمية مثيرة للجدل، رفض على إثرها الوداد استكمال المباراة، ولجأ الوداد للاستئناف على اعتبار أن قانون اللعبة يمنحه الحق فى استئناف الحكم الصادر من لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأفريقى لكرة القدم.

وشهدت المباراة قرارات تحكيمية مثيرة للجدل رفض على إثرها الوداد استكمال المباراة. وتوقفت المباراة التى جمعت الترجى والوداد على ملعب "رادس" فى الدقيقة (61) لمطالبة لاعبى الوداد بالعودة إلى تقنية الفيديو للتأكد من صحة هدف سجله وليد الكرتى وألغاه الحكم بداعى التسلل، عندما كانت النتيجة (1-0) لصالح الترجي.

وبعد 75 دقيقة من توقف المباراة، أطلق الحكم الجامبى باكارى جاساما صافرة النهاية، باعتبار الوداد منسحبا وأعلن فوز الترجى باللقب للموسم الثانى على التوالي.