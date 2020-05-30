شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يحتفل بلقب "مليونير" إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل حسين الشحات، نجم النادى الأهلى، بوصول متابعيه عبر موقع إنستجرام لـ"مليون شخص"، ونشر صورته بجانب كلمة مليون وعلق قائلا، "شكراً لمليون صديق"، وفى وقت سابق أطلق حسين الشحات قناة تحمل اسمه على يوتيوب، ونشر رسالة لجمهوره عبر إنستجرام يطالبهم فيها بالاشتراك فى القناة والتى تعد أحدث خطوة للاعب لمواجهة العزل المنزلى.

ومنذ فترة انضم حسين الشحات لعشرات النجوم على تطبيق "تيك توك" لقضاء وقت الفراغ بعد العزل المنزلى الذى فرضه فيروس كورونا على الجميع، ونشر الشحات فيديو على حسابه الجديد لتوثيقه قائلا "بمناسبة إننا كلنا قاعدين فى البيت قلت أعمل حساب على تيك توك، وده الأكونت الرسمى بتاعى" ثم أتبعه بفيديو مع أولاده نال إعجاب الكثيرين.

وسبق وأعلن حسين الشحات موافقته على الدعوة التى أطلقها زميله بالفريق سعد سمير، بخصوص التكفل برعاية عدد من الأسر المتضررة من فيروس كورونا والسيول.

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وأغلق حسين الشحات باب العروض الخارجية بعدما رفض السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق رحيله لأحد الأندية الخليجية بعد عرض الأمر عليه، حيث أكد المدرب السويسرى أن الشحات من العناصر الأساسية التى لا غنى عنها ويصعب تعويضه حال التفريط فيه، وهو نفس موقف حسين الشحات نفسه الذى طلب من الوسطاء عدم الحديث معه فى أى عروض فى الوقت الراهن، وأكد حسين الشحات أنه مُصر على استكمال مسيرته فى الأهلى لمساعدة زملائه على تحقيق الانتصارات والفوز بالبطولات بعد استئناف النشاط الكروي، خاصة أن اللعب للأهلى يعد حلمه الكروى منذ الصغر، وهو الأمر الذى دفعه لترك العين الإماراتى والموافقة على عرض الانتقال الأهلى، ويرفض الأهلى التفريط فى حسين الشحات لسبب أخر وهو احتمالية رحيل رمضان صبحى بنهاية الموسم فور انتهاء اعارته من نادى هيدرسفيلد الأنجليزى حيت تجد الإدارة الحمراء صعوبة فى الابقاء عليه بسبب سعره المرتفع.