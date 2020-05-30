شكرا لقرائتكم خبر عن جيرالدو يفاضل بين البرازيل أو أنجولا بعد الرحيل عن الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفاضل الأنجولى جيرالدو "جناح" الأهلى بين العودة لنادى السابق أول أغسطس الأنجولى أو اللعب فى الدورى البرازيلى، الذى سبق ولعب فيه عدة مواسم قبل الرحيل لأنجولا ومنها للأهلى، وذلك بعدما رفض اللعب فكرة الرحيل لى دورى خليجى أو عبرى رغم تلقيه عروضاً من دوريات عربية، أبرزها النجم الساحلى التونسى وخليجية يأتى فى مقدمتها عرض سعودى لكن اللاعب يرغب فى الانتقال للبرازيل أو أنجولا.

وسبق وأبدت عدة أندية فى الخليج والبرازيل رغبتها فى ضم اللاعب الأنجولى بعدما بات رحيله عن القلعة الحمراء مسألة وقت، إذ أعطى السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى إدارة ناديه الضوء الأخضر لرحيل اللاعب لعدم حاجة الفريق لجهوده من ناحية ومن أجل التعاقد مع لاعب أجنبى من ناحية أخرى.

وبخلاف العروض الخارجية، هناك عروض محلية من الدورى المصرى وصلت للجناح الأنجولى، لكن اللاعب رفض فكرة الاستمرار فى الدورى المصرى إذا ما رحل عن القلعة الحمراء بشكل رسمى بنهاية الموسم الجارى المُجمّد حالياً بسبب تفشى وباء "كورونا"، وأعلن اللاعب أنه سيرحل لأحد الدوريات الخارجية حال الرحيل عن الأهلي.

ويمتلك جيرالدو عروضاً من أندية خارجية عربية ومن أمريكا اللاتينية وتحديداً من البرازيل، بجانب عرض من ناديه السابق أول أغسطس الأنجولى، وهو ما سيحسمه جيرالدو خلال الفترة المقبلة بعدما يتم حسم مصيره مع القلعة الحمراء، وأعلن اللاعب لوكيل أعماله أن وجهته المقبلة ستكون خارج مصر رافضاً فكرة مناقشة أية عروض من مصر حينما يكون الرحيل عن الأهلى رسمياً.